Sui canali di Rlv nasce Agenda Levante

Cinque Terre - Val di Vara - Una nuova rubrica di informazione e di servizio prenderà il via da lunedì 15 Ottobre sui canali (in FM e via Internet) di Radio Levanto Val di Vara. Si chiamerà "Agenda Levante" e parlerà di Cinque Terre, Baie del Levante e di Alta e Media Val di Vara e si rivolgerà ai turisti e ai residenti.



AGENDA LEVANTE è un progetto multicanale per un turismo sostenibile e di qualità realizzato a cura della Coop. Radio Levanto Val di Vara a r.l. editrice dell’emittente radiofonica RLV La Radio a Colori, attiva dal 1976 e oggi unica radio locale rimasta attiva nella provincia di La Spezia.



Il turista oggi è una figura complessa, che non solo vive l’esperienza di viaggio, ma anche: produce contenuti, racconta esperienze, condivide il suo viaggio.



Parliamo oggi di una figura proattiva, il cui viaggio prevede tre fasi ben distinte: un Prima (con il potenziale visitatore che si informa, per lo più online); un Durante (la presenza sul territorio, che implica la visita agli infopoint, delle ricerche online, la raccolta di flyer informativi e la condivisione sui Social Network dei momenti più belli... o più negativi); un Dopo (quando il viaggiatore, tornato a casa, racconta la sua personale esperienza).



AGENDA LEVANTE, in questa chiara dinamica, ha come obiettivo quello di rivolgersi al turista DURANTE la sua esperienza di viaggio e lo fa ON AIR (via radio), IN PRINT (guida pocket) e ONLINE (social network). L'obiettivo è quello di rendere la sua permanenza più ricca di esperienze ed emozioni, più consapevole e attiva, aumentando il suo grado di soddisfazione, la consapevolezza del territorio in cui si trova e il valore (anche economico) del suo soggiorno nel Levante ligure. Una esperienza migliore sarà anche ragione per un racconto ad amici e parenti (di persona o tramite social) più positivo. Il turista e il residente che amano vivere il territorio, grazie ad AGENDA LEVANTE, potranno trovare informazioni pratiche, cogliere opportunità commerciali, scoprire gli eventi e le iniziative, ricevere informazioni di servizio, comprendere le esigenze del territorio e dunque preferire scelte sostenibili.



AGENDA LEVANTE: cos’è, in pratica.



Prima viene effettuata l’aggregazione e la selezione delle notizie (eventi e appuntamenti), poi la diffusione avviene:



• ON AIR, con 4 passaggi al giorno di una rubrica radiofonica, in italiano (e dalla prossima estate anche in inglese), ascoltabile in FM e via Internet con segnalazioni utili, eventi e appuntamenti.



• IN PRINT, tramite una guida cartacea dal pratico formato pocket e con un layout grafico tale da rendere agevole anche la lettura del pdf su smartphone.



• ONLINE, tramite la presenza sui principali social per il rilancio delle news, compresi eventuali aggiornamenti, integrazioni e variazioni.



AGENDA LEVANTE è una rubrica in onda da Lunedì a Venerdì dopo il radiogiornale delle 8, 12, 16 e 20.



AGENDA LEVANTE INFO WEEKEND è un magazine in onda al sabato, delle 11 alle 13.



PER SEGNALARE LE VOSTRE NOTIZIE, EVENTI E APPUNTAMENTI, SCRIVETECI A: REDAZIONE@RLV.IT



Sperando di aver fatto cosa gradita, vi segnaliamo che per ulteriori informazioni potrete contattare RLV al numero 0187 807489 (ore 10-12), al numero 328 8286009 oppure via email a redazione@rlv.it