Studenti realizzano una brochure per la valorizzazione del sentiero della Maddalena

Cinque Terre - Val di Vara - Pronta la brochure in lingua italiana ed inglese sul sentiero ad anello Monterosso – Maddalena realizzata dagli studenti dalla Scuola Elementare e Media di Monterosso, guidati dall’entusiasmo e dalla professionalità delle docenti Marina Gargani e Maria Vittoria Pozzi.



L’opuscolo rientra nel progetto "Movers... alla ricerca di luoghi da riscoprire", realizzato all’interno del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, con la partnership del Comune di Monterosso al Mare, guidatato dal Sindaco Emanuele Moggia, il lavoro svolto ha il duplice obiettivo di potenziare la padronanza della lingua inglese e di consentire la riscoperta e la valorizzazione di un sito nel nostro territorio – il sentiero che conduce all’Eremo della Maddalena – ricco di storia e di bellezze naturali, ma al di fuori degli itinerari tradizionali.







Negli scorsi mesi i ragazzi di Monterosso, con il supporto e la preparazione degli operatori CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, avevano hanno effettuato un lavoro di rilevamento per valorizzare il sentiero ad anello che da Monterosso sale all’Eremo della Maddalena, costeggiando torrenti, limonaie, uliveti e muretti a secco: i ragazzi hanno così avuto modo di raccogliere informazioni preziose sulla flora, sulla storia e sui toponimi dei luoghi.



Tutte le informazioni raccolte, i dati registrai e le immagini scattate sono serviti per produrre la brochure mette in luce le peculiarità storico-ambientali del percorso. L'opuscolo è disponibile presso la Pro Loco Monterosso sul Lungomare di Fegina, presso il Palazzo Comunale in piazza Garibaldi, oppure scaricabile dalla sezione News sul sito internet istituzionale www.comune.monterosso.sp.it