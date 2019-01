Studenti del Fossati Da Passano tra vigneti, fede e cultura

Riceviamo da Mangia Trekking.

Cinque Terre - Val di Vara - Nei giorni scorsi, tanti studenti dell’Istituto Turistico Fossati-Da Passano, insieme all’associazione Mangia Trekking hanno fatto sosta nelle Cinque Terre. Seguendo un percorso tra i parchi del mare e della montagna, come da tanti anni nelle visioni e nelle attività dell’associazione dell’alpinismo lento, gli allievi del 3°e 4° anno, sono andati a conoscere e promuovere l’immagine turistica dello straordinario borgo di Corniglia. Un cammino sportivo-culturale, tra natura, tradizione, religione ed antichi mestieri. Partendo la mattina dal borgo di Manarola, i rappresentanti dell’associazione, le prof.sse Alessandra Borio, Silvia Segalla, Lorena Bacci, e gli studenti, con un percorso che ha attraversato terrazzamenti ed uliveti sono saliti a Volastra, e poi diretto per Corniglia. Ad attenderli vi era Alberto Codeglia, presidente di Uniti per Corniglia, il quale ha tenuto ai presenti, un’interessante lezione di cultura locale . Prima, una visita al borgo con le narrazioni dei luoghi, anche circa la costruzione della torre (1560) per proteggersi dagli attacchi Saraceni. Poi, presso la Chiesa San Pietro Apostolo, costruita nel 1334 sui resti di una cappella del secolo XI, si è sviluppata una interessante disamina di diversi argomenti legati all’arte ed alla storia del paese. Dove partendo dagli artisti contemporanei Michelangelo Pistoletto e Trento Longaretti, si è giunti al Petrarca, al Boccaccio, Pascoli e D’Annunzio. Con il racconto di alcune opere custodite nel borgo, come il rosone traforato in marmo di Carrara (1351) realizzato da Matteo e Pietro da Campiglio, le statue dei “4 Evangelisti” del 1611 in legno di fico, diversi dipinti antichi preservati, ed il secolare lavoro manuale delle genti del luogo, sono stati descritti altri autentici elementi di valorizzazione di questa perla delle Cinque Terre.

Così con il sensibile apprezzamento degli studenti, verso il progetto di alternanza scuola-lavoro, elaborato dal Fossati-DaPassano e Mangia Trekking, prosegue la formazione sul territorio. Dove l’alpinismo lento si afferma come motore di un responsabile spirito ecologico e buona conoscenza degli ambienti naturali.