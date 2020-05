Stretta su bevute e orari, ordinanza anti assembramento del sindaco Battilani

Cinque Terre - Val di Vara - Il sindaco di Bolano, Alberto Battilani, ha varato un'ordinanza volta a mitigare il rischio di contagio da coronavirus in questa Fase 2, scongiurando assembramenti. In particolare il provvedimento dispone il divieto a chiunque di consumare dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi e circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione, oppure nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi pubblici esercizi.

L'ordinanza dispone inoltre la chiusura anticipata alle ore 24,00 in tutti i giorni della settimana per tutti gli esercizi pubblici, circoli ricreativi privati autorizzati alla somministrazione e delle attività di vendita mediante distributori automatici.