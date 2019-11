Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile. Appuntamento con il Cea

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovo percorso partecipato con la cittadinanza organizzato dal Cea del Parco Nazionale delle Cinque Terre, questa volta a Monterosso al Mare, per la strutturazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli operatori del Cea insieme ai numerosi ospiti e cittadini affronteranno alcuni dei goals dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile per raccogliere informazioni e suggerimenti che verranno poi trasferiti al coordinamento regionale.

Il CEA delle Cinque Terre da mesi sta svolgendo un'opera di informazione e coinvolgimento di istituzioni locali e cittadini in tutta l'area di competenza assegnata dalla Regione che coinvolge tutti i comuni costieri tra la Spezia e Deiva Marina, passando per Porto Venere e le Cinque Terre. Lo scopo è fornire le necessarie informazioni alla Regione. Il prossimo incontro sarà rivolto ai cittadini della Spezia e Porto Venere. Nelle prossime settimane verranno inoltre organizzate attività all'aperto per famiglie per sensibilizzare la popolazione rispetto all'Agenda 2030.



Il programma



Costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: progetti per l’agenda 2030 nel Parco Nazionale delle Cinque Terre MONTEROSSO AL MARE – Sala consiliare 12 NOVEMBRE 2019, ORE 14.30



Ore 14:00 Arrivo e registrazione

Ore 14:15 Saluti dell’Amministrazione Comunale di Monterosso al Mare

Saluti del Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre Saluti del Centro di Educazione Ambientale

Ore 15:00 OBIETTIVO 11 – Il turismo sostenibile nelle aree protette: CETS e Parco

Patrizio Scarpellini, Direttore Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre

Ore 15:15 AGENDA 2030 – La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile

Stefano Amoroso, CEA Parco Nazionale delle Cinque Terre

Ore 15:30 OBIETTIVO 17 – Partnership per gli obiettivi - Alleanza Italiana per lo

Sviluppo Sostenibile

Ore 15:45 OBIETTIVO 14 – Fruizione sostenibile dell’AMP

Ilaria Lavarello, AMP delle Cinque Terre

Ore 16:00 Break

Ore 16:15 OBIETTIVO 12 – Agricoltura sostenibile

Gianfranco Vita, Cooperativa Agricoltura Cinque Terre

Ore 16:30 OBIETTIVO 13 – Tutela del territorio

Emanuele Raso, Centro Studi Rischi Geologici

Ore 16.45 Emanuele Moggia – Sindaco del Comune di Monterosso al Mare

Ore 17:00 Conclusione dei lavori Moderatore: Francesco Marchese