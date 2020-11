Spesa fuori dai confini comunali, lo chiedono Bolano, Follo e Vezzano

Cinque Terre - Val di Vara - Spesa fuori dai confini comunali: si può fare? Da Dpcm, no. Oggi pomeriggio, in un colloquio tenutosi in videoconferenza, i sindaci Battilani (Bolano), Bertoni (Vezzano) e Mazzi (Follo) hanno sottoposto il tema al prefetto dott.ssa Inversini, che nella giornata di domani dovrebbe comunicare la sua decisione. “Considerando che la nostra viabilità ha subito un notevole

sovraccarico a causa della caduta del ponte di Albiano - afferma in una nota la sindaca Rita Mazzi -, diventando arteria principale di collegamento con la città della Spezia e Santo Stefano di Magra e che le attività commerciali per la vendita di beni di prima necessità sul territorio non sono sufficientemente dimensionate per rispondere alle esigenze dell’intera popolazione, ritengo necessario garantire la spesa settimanale presso gli esercizi aperti nel territorio dei

comuni limitrofi e nel Comune della Spezia, limitatamente allo spostamento e al tempo strettamente necessario per l’espletamento delle operazioni. Certa del fatto che, se il prefetto decidesse di assecondare questa richiesta, i nostri cittadini non approfitteranno di questa concessione per passeggiare in città o recarsi dal parrucchiere. Sarebbe difatti un sollievo per i cittadini di Follo che hanno un solo supermercato e alcune attività nelle frazioni, correndo pertanto il rischio di assembramenti e che negli ultimi mesi si trovano imbottigliati nel traffico delle strade di Follo, Ceparana e Bottagna".