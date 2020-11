Spesa fuori comune per gli abitanti di Follo, Bolano e Vezzano

c'è il via libera del Prefetto

c'è il via libera del Prefetto

Cinque Terre - Val di Vara - "Grazie all'attenzione del Prefetto di La Spezia su richiesta del Sindaco di Bolano Alberto Battilani e dei colleghi di Follo e Vezzano Ligure a seguito del crollo del ponte di Albiano e il carico di utenti sui negozi di generi alimentari di Ceparana i residenti dei Comuni di Bolano, Follo e Vezzano Ligure potranno recarsi presso i supermercati di La Spezia e Santo Stefano Magra". E' quanto comunica l'amministrazione bolanese che "raccomanda vivamente di spostarsi muniti di autocertificazione per non incorrere in sanzioni".