Spesa e farmaci per gli over 75 e le persone in difficoltà, Bolano c'è

Cinque Terre - Val di Vara - L’amministrazione comunale di Bolano ha attivato da lunedì scorso il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per gli over 75 e per le persone che hanno difficoltà e non possono contare sull’aiuto di famigliari o vicini. Nella consegna verranno adottate tutte le misure previste dai DPCM.

Gli assessori Elisa Scappazzoni e Caterina Ambrosi spiegano che trattasi di "un servizio svolto con la collaborazione della squadra locale di protezione civile e di volontari che si sono offerti, un servizio che sta riscuotendo molto interesse e che ci impegna molto nell’organizzazione con gli esercizi commerciali e le farmacia del nostro comune. Le richieste stanno aumentando e questo ci conforta sulla bonta dell’iniziativa che oggi hanno messo in campo molte amministrazioni e associazioni di volontariato”.

Il sindaco Alberto Battilani dichiara: "Ringrazio i volontari della protezione civile comunale e le tante persone che hanno dato la disponibilità a darci una mano, colgo l’occasione per fare una comunicazione le persone che svolgono questo servizio sono riconoscibili perché hanno o la divisa della protezione civile o una pettorina del Comune di Bolano, nessuno è autorizzato ne a fare tamponi o altra visita medica e tanto meno visite per disinfestazioni locali questo al fine di evitare possibili truffe.”



“Stiamo garantendo i servizi comunali essenziali sia pure attraverso un numero limitato di personale attivando la turnazione dei dipendenti - aggiunge il vice sindaco Adorni -. Invitiamo i cittadini ad evitare di recarsi direttamente presso gli sportelli comunali se non per inderogabili motivi di necessità utilizzando prioritariamente i canali telematici e i numeri telefonici dedicati 0187/941720 oppure 3889482467 e comunque reperibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comunedibolano.it".