Specie aliene, Bozi di Saudino formato Mars Attack

Cinque Terre - Val di Vara - I dati su piante e animali della Liguria finiscono tutti in un’unica raccolta. Si tratta di Libioss, l’Osservatorio ligure della biodiversità gestito da Arpal. Un patrimonio che continua a crescere, e in questi primi mesi del 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, sono stati aggiunti quasi 11mila record, più degli inserimenti effettuati nel 2018 e nel 2019. Una mole di dati imponente, frutto non solo delle segnalazioni di singoli esperti, ma anche e soprattutto di importanti campagne di monitoraggio. Tra queste l’attività legata al progetto europeo Girepam, che ha interessato alcuni siti Natura 2000 e che ha consentito di raccogliere una gran quantità di dati. Ad oggi sono stati inseriti in Libioss quelli relativi alla fauna, che da soli ammontano a oltre 3.500 nuove segnalazioni.



“Per continuare ad avere l’Osservatorio in linea con la più moderna classificazione scientifica – spiegano da Arpal - sono stati recentemente pubblicati nella nuova versione i tracciati record per la raccolta dei dati di campo, contenenti le check list di piante e animali, aggiornate con l’inserimento della nomenclatura più recente di alcune entità e di molte nuove specie. Tutto questo testimonia la continua evoluzione di Libioss che, partito con le sole specie protette, è arrivato ora a coprire molteplici aspetti della biodiversità. Ad esempio, per quanto riguarda gli animali, la checklist è stata arricchita con alcune specie di mammiferi, quali la faina e l’istrice. In campo vegetale, invece, da segnalare le specie tipiche di ambienti di spiaggia ancora in buono stato di conservazione, come il ravastrello, la salsola caprina, il finocchietto di mare. “Si tratta di ambienti la cui tutela è cruciale in considerazione dell’alto tasso di antropizzazione della costa ligure, che ne ha ridotto fortemente gli spazi vitali”.



C’è poi l'interessante capitolo legato alle specie aliene: sono molte le osservazioni e i dati che hanno arricchito la sezione loro dedicata. A proposito di specie aliene va ricordato che resta attiva su tutto il territorio regionale la rete di sorveglianza avviata con il progetto europeo Aliem. Ecco allora, segnalazioni importanti come quelle relative alla nutria, alla minilepre, al gambero della Louisiana, alla testuggine dalle orecchie rosse, all'ailanto, all'albero delle farfalle, che piano piano aggiungono importanti tasselli alla carta della diffusione delle specie aliene in Liguria. La presenza di specie aliene, nelle carte delle banche dati dell'Osservatorio, è contrassegnata con dei pallini grigi che certo non mancano nello Spezzino. Vaste concentrazioni di specie di questo tipo le si trovano lungo il corso del Magra. Oppure ai Bozi di Saudino, gli stagni sarzanesi tra l'area ex Gerardo e l'autostrada, dove si riscontra uno scenario Mars Attack, tra nutrie, tartarughe palustri americane, tartarughe dalle orecchie gialle e dalle orecchie rosse, gamberi della Louisiana (che troviamo anche alla foce del Magra), silvilaghi orientali (cioè incantevoli leprotti autoctoni del continente americano). Una certa frequenza di aliene - per lo più vegetali - la si riscontra sul litorale di Riomaggiore: dal giaggiolo paonazzo alla vite americana, dal fico d'india a quello di mare, dall'agave americana al pitosforo. Le specie aliene, ricordiamo, sono organismi animali o vegetali non originari dell'habitat in cui si trovano e che possono causare notevoli problemi agli ecosistemi locali, perciò è necessario monitorarle con attenzione. Per chi volesse divertirsi spulciando la carta, il link è questo: www.banchedati.ambienteinliguria.it/index.php/natura/biodiversita