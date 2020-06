Sono entrate in funzione le Ztl di Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Sono entrate in funzione oggi le due zone a traffico limitato nel centro di Levanto, con una novità che è diretta conseguenza degli interventi di pavimentazione e riqualificazione urbana che hanno interessato via Dante e piazza Staglieno.

Disciplina immutata per l’ingresso in via Jacopo, con chiusura quotidiana dalle 10 del mattino alle 7.30 del mattino successivo tranne per i veicoli autorizzati. Chiusura per tutto il giorno, invece, degli ingressi da via Jacopo in via Dante e in piazza Staglieno.



Qui è stato creato un varco (nei prossimi giorni verrà installata una barriera mobile a funzionamento elettromeccanico) in corrispondenza dell’incrocio con via San Rocco (il vicolo che conduce al supermercato Crai), e l’accesso, controllato da due telecamere collegate alla centrale del’istituto di vigilanza che gestisce il servizio, è consentito ai mezzi (con peso fino a 3,5 tonnellate) autorizzati (in particolare quelli destinati al carico e allo scarico delle merci e quelli degli artigiani), che possono accedervi in due fasce orarie (dalle 7.30 alle 10 e dalle 14 alle 16).



Al di fuori di questi orari si può transitare esclusivamente per interventi di emergenza, che devono essere comunicati entro le successive 24 ore ad una mail dedicata (ztlurgenze@comune.levanto.sp.it). Il varco rimane aperto solo in queste due fasce orarie, ma per entrare si deve essere muniti di un codice QR che viene letto dal sistema di sorveglianza, al fine di prevenire eventuali trasgressioni.



Le autorizzazioni per essere inseriti nella lista degli aventi diritto ad entrare nelle Ztl devono essere richieste in Comune.

“Alla luce dell’intervento di pavimentazione di via Dante e piazza Staglieno, della riorganizzazione degli spazi pubblici a supporto delle attività commerciali presenti in quella vasta area centrale al paese e del conseguente spostamento dei banchi del mercato settimanale sul viadotto dell’ex ferrovia - spiega il sindaco, Ilario Agata - abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra la diverse modalità di fruizione del centro, privilegiando naturalmente il passeggio e rendendolo compatibile con i servizi essenziali come la raccolta differenziata dei rifiuti, il carico e lo scarico delle merci, il transito dei mezzi pubblici. È quindi una soluzione che adottiamo in via sperimentale e che monitoreremo per apportare eventuali modifiche si rendessero necessarie”.