Solidarietà alimentare, aiuti straordinari dal Comune di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - "L’amministrazione comunale, vista l’attuale situazione di disagio in cui versa una parte dei cittadini particolarmente colpiti dall’emergenza da Covid19, indice un avviso pubblico per l’attivazione di Aiuti Alimentari Straordinari tramite l’attribuzione di buoni spesa da elargire alle famiglie che versano in una condizione di più marcato bisogno". E' quanto si legge dalla pagina social del Comune di Riomaggiore che ricorda anche i requisiti di ammissibilità: "Il richiedente e gli altri componenti il nucleo dovranno essere in possesso delle seguenti condizioni minime: essere residenti del comune di Riomaggiore; essere cittadini italiani o di Stato aderente all’Unione Europea o non aderente all’unione europea ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità; non avere nel nucleo familiare una giacenza su conto corrente bancario/postale alla data del 31 gennaio 2021 superiore a 5mila euro (somma di tutti i conti dei componenti del nucleo familiare); essere in difficoltà come nucleo famigliare ad acquistare i beni di prima necessità; presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare".

La scadenza per la presentazione delle domande: venerdì 5 marzo alle 12.