Sky incorona le Cinque Terre, nella top ten dei sentieri più suggestivi

Cinque Terre - Val di Vara - Tutti (o quasi) amano il trekking. D'altro canto è una forma di turismo a basso costo che porta esploratori e appassionati a creare e battere sentieri nuovi o preesistenti, magari legati a eventi storici come la Grande Guerra. E da queste parti l'escursionismo a picco sul mare è un vero e proprio vettore turistico, di certo non da oggi. Ma quali sono i dieci sentieri di trekking più suggestivi da fare in Italia? Andrea Pezzato tiene un blog ("Montagna di Viaggi") e SkyTg24 si affida alla sua esperienza per definire una top ten di tutto rispetto: partendo dalla ex strada militare delle 52 gallerie al Pasubio. Costruita durante il Regno d'Italia, ai tempi della Grande Guerra, è densa di curve, biforcazioni e tunnel: per farlo bisogna essere allenati e ben equipaggiati. Un salto geografico ci trasferisce a Gravina di Puglia: qui c'è un percorso di 13 km, abbastanza facile grazie a un dislivello di 200 metri, per una durata complessiva di 6-7 ore. In Abruzzo non ci si può perdere il percorso del Corno Grande, situato tra i Prati di Tivo fino al Rifiugio di Campo Imperatore, situato a circa 2130 metri di quota. Una volta giunti in cima, si ha accesso a un paesaggio unico: quello del massiccio del Gran Sasso.



Sempre in Abruzzo c'è il Cammino dei Briganti. Perfetto per chi ama il trekking e i paesaggi suggestivi, questo percorso si snoda attraverso tutta l'Italia Centrale per una lunghezza complessiva di 100 km. Ovviamente, se si decide di rimanere nella regione, le dimensioni si riducono. Altro salto, questa volta in Calabria, per percorrere i 15 chilometri che uniscono Cerchiara di Calabria al Monte Sellaro, con un dislivello di 900 metri, per una durata complessiva di 8-9 ore. Ma ci siamo anche noi, con le immancabili Cinque Terre, che Pezzato spiega così: "Percorso impegnativo ma spezzabile grazie ai treni. Una fitta rete di sentieri, costieri e interni. Seguendo quello della costa, si possono toccare tutti i cinque paesi per un totale di cinque ore di cammino. Altrimenti si può scegliere il sentiero di crinale dei Santuari, che però è più impetnativo ma ricco di soddisfazioni. Infatti, questo percorso permette di visitare i luoghi religiosi della zona. Il panorama, naturalmente, è sempre mozzafiato. I percorsi sono di bassa o media difficoltà, ma sempre da affrontare con attenzione, specie se si decide di affrontarli nei mesi invernali".



A completare la compagina il Selvaggio Blu in Sardegna, la Riserva dello Zingaro, l'area naturale protetta nei pressi di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Un percorso di 7 chilometri che permette di ammirare il bellissimo mare. Lungo il cammino è possibile fermarsi per ammirare diversi musei, tra cui quello della Manna, della Capreria o della Civiltà Contadina. Ma tra le cose più interessanti da osservare, ci sono le 39 specie di uccelli che abitano la riserva. Uno dei percorsi di trekking più belli d'Italia è il Sentiero degli Dei, che permette agli escursionisti di vivere appieno la bellezza della Costiera amalfitana. In 8 chilometri, per una durata di circa 3-4 ore, si può godere di panorami mozzafiato su Capri e i faraglioni visibili dalla costa. Il Trentino è rappresentato dal Giro delle Tre Cime di Lavaredo con vista mozzafiato su tutto il lago di Garda di cui si può godere da un altissimo rifugio sul cammino.