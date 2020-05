Sivori: "Ancora a rischio il Fossati - Da Passano di Varese"

Cinque Terre - Val di Vara - Grandi cambiamenti potrebbero verificarsi nel prossimo futuro nel mondo della scuola in Val di Vara. Nonostante le rassicurazioni, infatti, la sede dell'istituto Fossati - Da Passano a Varese Ligure è ancora in forse a causa dell'esiguo numero di ragazzi che hanno manifestato l'intenzione di iscriversi. Parallelamente, e indipendentemente da questo, lo stesso Fossati - Da Passano potrebbe aprire una sede a Brugnato, andando a intercettare l'interesse di molti giovani emerso in seguito a uno studio.



"Discutere e lavorare per rafforzare il servizio scolastico in Val di Vara, oltre che interesse di ogni abitante del territorio, è istituzionalmente mio impegno e mio compito, sia in qualità di sindaco di Zignago che di consigliere provinciale - afferma Simone Sivori -. Alle Province compete infatti la cura delle scuole secondarie di secondo grado, cioè della scuole superiori, come ancora oggi, più spesso, sono chiamate. Per questo, credo molto nel programma delle Aree interne, anche nel settore dedicato all'istruzione. Si è ultimamente ancora parlato di Aree interne, per una recente riunione di sindaci che ha espresso l'intenzione di istituire a Brugnato un istituto tecnico, garantendo agli studenti della Val di Vara una nuova e più comoda occasione di istruzione. Brugnato è infatti baricentrico rispetto all'intera valle, da cui molti ragazzi scendono sino alla Spezia per raggiunger le scuole superiori. È inoltre facilmente raggiungibile anche con l'attuale servizio di trasporto pubblico. Insomma il decennale presidio dell'Istituto Fossati - Da Passano a Varese Ligure, la sede distaccata del Liceo scientifico Pacinotti a Levanto, questa nuova opportunità a Brugnato rappresentano e possono rappresentare, nel futuro, un importante strumento di formazione per i nostri più giovani concittadini. Il programma Aree interne può essere un'importante occasione di sviluppo del territorio, anche in ambito scolastico: le amministrazioni locali della valle partecipano a questo piano almeno dal 2013, contribuendo con tavoli di discussione e formulazione di proposte concrete. Il progetto di sviluppo è dunque un lavoro corale che non è opportuno nessuno, seppure bisognoso di visibilità, si intesti: la buona riuscita dell'intervento è infatti un'occasione che non si può perdere, ma che dipende innanzitutto dalla forte coesione tra tutti i sindaci e dall'efficacia di un rapporto sinergico degli amministratori con i tecnici e il mondo della scuola.

Preziosa, in questo contesto, pare la vicinanza alla Val di Vara dell'Istituto Tecnico Fossati - Da Passano, presente a Varese Ligure dall'anno scolastico 1968-69, da sempre unica scuola secondaria di secondo grado nella valle, costantemente impegnato in un serrato dialogo con il territorio.

Anche per questo la scuola ha aderito con entusiasmo all'invito a partecipare al programma Aree interne, per il quale risulta che soltanto l'Istituto Fossati - Da Passano abbia elaborato uno specifico progetto, sviluppato sulla base delle osservazioni emerse nell'attività di scouting tra soggetti portatori di interessi e attraverso il dialogo con alcuni amministratori del territorio, a iniziare dal sindaco di Varese Ligure, Comune che ospita, da oltre cinquant'anni, la sede distaccata dell'Istituto.

Il progetto è stato discusso nel Comitato tecnico-scientifico della scuola in data 28 maggio 2019 e presentato al Collegio Docenti in data 15 giugno 2019. In entrambe le occasioni, numerosi sono stati gli apprezzamenti e unanime la condivisione. Infine, lo scorso 26 giugno 2019, il Consiglio d'Istituto ha approvato il progetto di presidio formativo in Val di Vara. Il progetto prevede l'istituzione di un biennio unitario di istituto tecnico che possa essere articolato in un triennio successivo con impianto economico, turistico e anche possibile curvatura agraria, secondo le esigenze manifestate da alcuni amministratori. Tale struttura dovrebbe avere anche un significativo rapporto con il Centro Territoriale per l'Educazione degli Adulti e con la Formazione Professionale, al fine di ampliare l'offerta formativa anche agli adulti. La proposta ha lo scopo di rilanciare la presenza dell'Istituto in Val di Vara, anche in continuità con l'impegno pluridecennale manifestato nella cura della Sede di Varese Ligure. Il progetto ha possibilità di successo perché non è improvvisato, ma radicata su una lunga storia di presenza e dialogo con il territorio della valle".



Ma Sivori interviene anche nella veste di presidente del Consiglio di istituto della stessa scuola.

"Nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni articoli dedicati alla Sede distaccata, a Varese Ligure, dell'Istituto Fossati - Da Passano, che hanno riportato dichiarazioni e opinioni di amministratori locali e politici sull'argomento. Credo sia però opportuno condividere adesso anche il punto di vista della scuola stessa, contribuendo così a portare chiarezza sulla vicenda. Intervengo dunque, per questo, sul tema, in veste di presidente del Consiglio d'Istituto del Fossati - Da Passano, scuola che mio figlio frequenta dal presente anno scolastico. Occorre innanzitutto precisare che, nonostante l'importante impegno e le dichiarazioni di molti, purtroppo la presenza del primo biennio nella Sede distaccata di Varese Ligure dell'Istituto Fossati Da Passano per l'anno scolastico 2020 \ 2021 non è ancora certa: l'Ufficio scolastico provinciale non ha infatti ancora ritirato il proprio diniego alla concessione dell'autorizzazione, formalmente comunicato all'Istituto. Neppure il portale SIDI del resto, strumento ufficiale del MIUR, indica ancora la concessione del primo biennio per la sede in oggetto, determinando così, nei fatti, tanto bruscamente quanto inesorabilmente, la conclusione della pluridecennale presenza dell'Istituto Fossati - Da Passano in Val di Vara. L'Istituto Tecnico Fossati — Da Passano è infatti presente a Varese Ligure dall'anno scolastico 1968-69 ed è opinione comunemente diffusa che la Scuola sia stata e sia tuttora di primaria importanza per le comunità dell'Alta Val di Vara: l'Istituto ha infatti contribuito in maniera determinante e pressoché esclusiva, in questi decenni, a formare generazioni di cittadini e lavoratori, nonché buona parte del ceto dirigente del territorio. La Scuola del resto permette e ha permesso un facile accesso all'istruzione superiore a studenti residenti in aree periferiche o ultraperiferiche della valle. Consapevole di questa storia e del proprio legame con il territorio, l'Istituto Fossati-Da Passano ha sempre investito risorse ed energie nella Sede distaccata di Varese Ligure, unico presidio di Scuola secondaria di secondo grado nel territorio. Il Dirigente scolastico ha del resto sempre difeso e valorizzato questa presenza, anche a costo di non indifferenti disagi organizzativi interni all'Istituto. Per rilanciare il futuro della Sede distaccata, gravemente minacciata dal calo demografico purtroppo vissuto dalla Valle, la Scuola ha anche aderito con entusiasmo agli inviti a partecipare al programma governativo di sviluppo "Aree interne", per il quale risulta che soltanto l'Istituto Fossati - Da Passano abbia elaborato un apposito progetto, secondo le linee guida presentate dalle Amministrazioni dell'area, già approvato da Collegio Docenti e Consiglio di Istituto. Si confida dunque che la presenza dell'Istituto in Val di Vara possa essere davvero salvaguardata, anche con il coinvolgimento di tutti gli Amministratori e Politici che, in questo momento difficile, vorranno contribuire. La storia dell'Istituto, la vicinanza agli studenti della Val di Vara e la gravità della situazione presente, sconvolta dalla pandemia, impediscono, del resto, di non tentare ogni soluzione praticabile per difendere il diritto allo studio anche nelle aree più interne e più deboli".