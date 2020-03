Sindacati: "Aprire gli uffici postali per i pensionati"

Cinque Terre - Val di Vara - “Salvo qualche rara eccezione, la maggior parte degli sportelli postali delle zone collinari della provincia e della Spezia rimarranno chiusi. Un problema grave per i pensionati che in questi giorni devono ritirare la pensione. Chiediamo che aprano ai pensionati rispettando la suddivisione alfabetica decisa da Poste Italiane per i giorni del ritiro” Così Carla Mastrantonio, Spi Cgil, Antonio Montani, Fnp Cisl e Marcello Notari, Uilp Uil, che continuano: “Località come Pitelli, Biassa, Pugliola, Riomaggiore, Rocchetta e molte altre zone hanno gli uffici postali chiusi. Per poter ritirare la pensione, i pensionati di quelle località dovrebbero prendere i mezzi pubblici e recarsi nella zona di pianura più vicina, attivando spostamenti e potenziali assembramenti che invece devono essere evitati per emergenza Covid-19. Senza contare che molti anziani scontano problemi di mobilità e di solitudine. Bisogna invece tenere aperte tutte le sedi, dotando il personale di tutti i dispositivi di protezione necessari e aprire anche le più periferiche, durante i giorni di ritiro pensioni, quindi da domani, in modo tale da tutelare i pensionati ed i cittadini.”



