Si torna "Sulle antiche vie religiose"

Cinque Terre - Val di Vara - Un evento nato da un’idea dell’associazione Mangia Trekking, per la valorizzazione dei luoghi, anche di quelli meno conosciuti. L’associazione dell’alpinismo lento ha scelto Riccò del Golfo in Val di Vara, per i suoi monumenti religiosi, classificati un autentico patrimonio. Attraverso un genere di attività sportiva, nella natura, l’associazione vuol contribuire a tenere vivi i segni della fede e della storia nella memoria delle comunità.

Per i suoi importanti contenuti, l’evento sportivo-culturale viene patrocinato direttamente dal Comune di Riccò del Golfo, dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, e dal Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara. Viene anche promosso da importanti aziende italiane del settore alpinismo - escursionismo che da tanti anni seguono e promuovono le attività di Mangia Trekking ( AKU - CAMP – Vibram – LIZARD ). Quest'anno l'iniziativa che si svolge in occasione della festa di Valdipino, accompagnata da Michele Colombo, Anna Silvia Costa e Chiara Piaggio, partirà alle ore 9.30 dal Comune di Riccò del Golfo (davanti al palazzo comunale). Camminando su sentieri e scalinate, insieme agli informatori culturali Gian Luca Costa, e Alberto Zattera, si andranno a visitare, chiese e santuari, attraversando i borghi di Ponzò, Camedone, Bovecchio. Si giungerà sulla cima della collina che sovrasta il territorio, e si visiterà il Santuario di San Gottardo. Poi il percorso proseguirà verso il borgo di Falabiana, sino al paese di Valdipino, dove la Confraternita di San Michele con un minimo contributo, organizza nella piazza del paese, seduti ai tavoli ed al coperto, un pranzo a base di tagliatelle alla contadina, sgabei e prodotti tipici locali. ( Naturalmente è richiesta una minima prenotazione ). L'escursione si concluderà intorno alle ore 17.30 con il ritorno a Riccò del Golfo. L’evento aperto a tutti, e gratuito, si svolgerà in condizioni meteo possibili . Il partecipante assicura la propria idoneità fisica e responsabilità. Appuntamento per domenica 30 settembre 2018 alle ore 9.30 per camminare insieme e trascorrere una piacevole giornata nella natura e nella storia.