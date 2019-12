Sette nuovi alloggi per giovani coppie, anziani e forze dell'ordine

Cinque Terre - Val di Vara - L’Azienda regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.) di La Spezia pubblica il bando per l’assegnazione in locazione di 7 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) nel territorio del comune di Borghetto Vara. Gli appartamenti, ubicati nella palazzina di proprietà dell’azienda in via Bastia n.6A, saranno consegnati, in via preferenziale, a giovani coppie, nuclei appartenenti alle Forze dell’ordine, anziani, genitori separati residenti in Val di Vara. “L’emanazione del bando di concorso - spiega l’architetto Marco Tognetti, amministratore unico di arte dal 2017 - rientra in un più ampio piano di intervento promosso da A.R.T.E La Spezia di concerto con Comune e Regione e costituisce un’opportunità significativa per la cittadinanza della Val di Vara: dopo molto tempo, infatti, sarà possibile procedere all’incremento di offerta abitativa nel comprensorio della valle, concretamente finalizzata a reperire una soluzione alloggiativa nel territorio a categorie di utenti la cui domanda spesso non trova adeguato sbocco né sul mercato immobiliare né attraverso altre procedure ad evidenza pubblica”.



L’immobile che ospiterà i nuclei familiari è stato acquisito nel novembre 2018 e ristrutturato con una spesa di 1,2 milioni di euro interamente finanziati da A.R.T.E. I lavori sono terminati a luglio 2019. Il mese successivo erano già stati consegnati sei alloggi di edilizia residenziale alle famiglie che furono costrette a lasciare le abitazioni di A.R.T.E investite dall’alluvione del 2011. Le domande di partecipazione potranno essere presentate sia dai residenti nel Comune di Borghetto di Vara sia dai cittadini residenti in uno dei comuni rientranti nell’ambito territoriale “Vara” e dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli in distribuzione presso la sede centrale in via XXIV Maggio 369, presso il Comune di Borghetto di Vara (Piazza Umberto I, 3) oppure scaricabili dal sito internet dell’A.R.T.E. (www.artesp.it). Le richieste, debitamente sottoscritte, compilate in ogni loro parte e corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire entro le 12 di venerdì 31 gennaio 2020 tramite plico raccomandato con ricevuta di ritorno indirizzato a A.R.T.E. La Spezia - Via XXIV Maggio 369 - 19125 La Spezia, Posta Elettronica Certificata (artelaspezia@legalmail.it), o ancora consegnate a mano alla sede di A.R.T.E. La Spezia o del Comune di Borghetto di Vara.



Per l’occasione sarà allestito uno sportello decentrato presso il Comune di Borghetto di Vara che assisterà gli utenti nella compilazione delle domande, fornirà informazioni sul bando e potrà ritirare le domande, migliorando così la qualità del servizio prestato. “Questa apertura sperimentale di uno sportello decentrato nel comprensorio della Val di Vara non solo rappresenta una tappa del nuovo percorso aziendale che abbiamo voluto intraprendere all’insegna della trasparenza, dell’efficienza e della vicinanza agli assegnatari degli alloggi, ma rientra anche nei programmi della Giunta e dell’assessore regionale all’Urbanistica, Marco Scajola, per dimostrare attenzione e cura del territorio e delle esigenze dei cittadini, in particolare anziani che hanno più difficoltà a spostarsi”, conclude Tognetti.