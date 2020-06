Sesta Godano, il Comune organizza un centro estivo a prova di Covid-19

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Sesta Godano organizza un centro estivo dedicato ai bambini dai 16 mesi ai 10 anni, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio, per offrire un’estate ricca di belle occasioni di crescita, di gioco, di movimento e permettere al contempo di ricostruire la socialità interrotta dall’emergenza Covid-19 che per un lungo periodo ha privato i bambini del loro quotidiano, della possibilità di incontrarsi nelle strutture scolastiche e nella vita di paese.

Gli incontri si svolgeranno presso il Parco Comunale Sandro Pertini dal 15 giugno al 15 luglio per alcuni pomeriggi la settimana; i bambini, divisi per fasce di età, saranno seguiti da personale qualificato ed esperto nella gestione di centri per l’infanzia.

Le famiglie possono segnalare il loro interesse chiamando il Comune al n. 0187/891525 int. 1 oppure int. 5 entro il 10 giugno.

A breve il Comune darà ulteriori informazioni sull’organizzazione in base al numero delle adesioni.