Servono nuove verifiche, limitazioni al traffico sul ponte di Riomaggiore

Cinque Terre - Val di Vara - Severamente sotto i riflettori mediatici da un annetto – complice il tragico crollo del Ponte Morandi di Genova del 14 agosto 2018 -, il Viadotto Campertone, sulla Litoranea delle Cinque Terre, lungo la Strada provinciale 370, diventa oggi oggetto di un'ordinanza della Provincia della Spezia volta a porre vincoli sulla circolazione sul ponte. Il provvedimento del Settore tecnico arriva in seguito a una relazione datata 12 agosto, nella quale “si dà atto di alcune criticità rilevate nell’infrastruttura in questione e della necessità di effettuare una campagna d’indagine e successivi calcoli di valutazione della vulnerabilità”, come si legge nell'ordinanza diramata da Via Veneto. Necessari al contempo “la determinazione dell’effettivo livello di sicurezza” e “adottare provvedimenti precauzionali di limitazione di esercizio”.



L'ordinanza, in particolare, istituisce il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore alle 26 tonnellate. Il divieto sarà segnalato con apposita segnaletica e dal regolamento di esecuzione, posizionato agli estremi del ponte - che ricade nel territorio comunale di Riomaggiore – e in quegli snodi in cui l'ente provinciale riterrà utile posizionare gli avvisi. Ovvie sanzioni per chi non rispetterà l'interdizione. Edificato negli anni Settanta, il viadotto Campertone, lungo poco più di trecento metri, oltre dieci anni fa ha dato problemi per il distacco di calcinacci, con tanto di stop all'utilizzo del sottostante campo sportivo di Riomaggiore. Nel 2008 era emersa l'idea dell'abbattimento del cavalcavia, con l'ipotesi di una strada a mezza costa in sua sostituzione. Nei mesi scorsi la Provincia ha messo in atto una serie di operazioni di manutenzione e ha effettuato sopralluoghi anche con l'ausilio di droni.