Servono 200mila euro per sistemare l'oratorio di San Giacomo

Appello della Confaternita per una raccolta fondi.

Cinque Terre - Val di Vara - Si è tenuta a Levanto, nella sacrestia della chiesa di San Rocco, l’annuale assemblea dei confratelli iscritti alla millenaria confraternita di San Giacomo Apostolo. Erano presenti il direttivo, con il priore Giovanni Gianelli, e il cappellano don Gianluigi Bagnasco. La riunione si è tenuta in San Rocco perchè l’oratorio di San Giacomo è chiuso per lavori. Questi riguardano soprattutto la copertura di tegole rosse, in parte divelte da una bufera di vento nel 2017, nonchè lavori interni vari. Il costo di questi interventi è stato previsto in circa 200 mila euro. La confraternita ha così lanciato un accorato appello a tutti, enti pubblici e privati, residenti e turisti, per una raccolta fondi.