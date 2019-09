Servizio civile, quattro posti nella Croce Rossa di Follo

Cinque Terre - Val di Vara - 'Aiutiamo insieme alla Croce Rossa' è il progetto formativo del servizio civile nazionale destinato ai Giovani di entrambi i sessi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 28 anni possono partecipare, su base esclusivamente volontaria, che prevede la durata di un anno con un impegno solidaristico per il bene della comunità.



Il Comitato di Follo della Croce Rossa Italiana è stato inserito per il secondo anno nel progetto nazionale ed ha avuto quattro posti a disposizione da coprire con giovani donne ed uomini che desiderano aderire a questa iniziativa, che consente di sviluppare un’esperienza con una forte valenza educativa e formativa.

Il progetto di servizio civile della Croce Rossa Italiana Comitato di Follo ha l’obiettivo di aiutare concretamente le fasce più deboli della popolazione del territorio.



I volontari selezionati affronteranno dapprima una formazione specifica in ambito sanitario, per poi venire occupati nei servizi di trasporto assistito di persone con difficoltà di movimento , nelle attività sociali e nei soccorsi di emergenza in ambulanza, sotto la guida di volontari CRI esperti.

Il servizio civile che si svolgerà nella sede della Croce Rossa di Follo, avrà una durata di 12 mesi, per un impegno di 25 ore a settimana e un rimborso spese mensile di 439,50 euro.



L’orario di servizio, dal lunedì al sabato, sarà organizzato nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 20.

I soli requisiti per poter inviare la propria candidatura sono la cittadinanza italiana, quella di un altro paese dell’UE o il regolare permesso di soggiorno (in caso di cittadini non comunitari), l’età compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti) e l’assenza di condanne penali per reati e/o delitti non colposi.



Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino alle ore 14.00 del 10 ottobre 2019.



Attenzione però, da quest'anno gli aspiranti operatori volontari potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo:domandaonline.serviziocivile.it



L’accesso alla piattaforma può avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (per una guida pratica alla presentazione della domanda è possibile consultare il sito dedicato (www.scelgoilserviziocivile.gov.it).



Per ulteriori informazioni contattare la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Follo al numero 0187/559263 o alla mail follo@cri.it.



Ma non finisce qui: al termine del servizio , la Croce Rossa Italiana Comitato di Follo rilascerà ai volontari del progetto un attestato per riconoscere le competenze acquisite durante i 12 mesi di servizio . Ovvero , i ragazzi otterranno le certificazioni di utilizzo del defibrillatore, rianimazione cardiopolmonare, trattamento dei traumi, gestione delle emergenze, lotta antincendio e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Certificazioni riconosciute dagli uffici per l’impiego, dagli enti pubblici e privati, dalle strutture socio-assistenziali e dalle case di cura, che rappresentano un titolo preferenziale nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale addetto a servizi sanitari in enti, aziende ospedaliere, case di riposo, ecc. e in quelli pubblici e privati per l’assunzione di personale della Croce Rossa Italiana. Per ulteriori informazioni contattare la sede della Croce Rossa Italiana Comitato di Follo al numero 0187/559263 o alla mail follo@cri.it.