Cinque Terre - Val di Vara - "Stiamo cercando ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 28 anni, per i posti destinati al servizio civile". E' l'appello della Croce bianca di Beverino che cerca nuovi militi: " Se sei motivato a buttarti in un'esperienza altamente formativa e appagante, vieni in pubblica a chiedere informazioni oppure chiama il num. 347 123 1610. Particolarmente adatto a chi sta ancora studiando ma vuole comunque rendersi un po' indipendente".