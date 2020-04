Servizi di igiene pubblica e rifiuti, proroga fino al 3 maggio

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto informa che, a seguito dell'emanazione del decreto del 10 aprile da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, sono state prorogate fino al prossimo 3 maggio le modifiche apportate ai servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti e di igiene pubblica.

Nel dettaglio:

- non effettuazione del ritiro degli sfalci e dei materiali ingombranti;

- conferimento dei rifiuti delle attività commerciali solo al mattino entro le ore 9, mantenendo invariata la tipologia dei rifiuti prevista dall'orario settimanale;



Nell'ecocentro di Mereti è sospeso il conferimento dei rifiuti portati direttamente dagli utenti.



Inoltre, resta sospeso il servizio di manutenzione di cunette e scarpate lungo le strade comunali (servizio non ritenuto essenziale dal decreto ministeriale).



Restano invece attivi i servizi di spazzamento (quotidiano), di lavaggio delle strade del centro (tre volte la settimana) e di bonificazione dei tombini dalle zanzare (due volte la settimana).



Il servizio di distribuzione delle forniture di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti viene intensificato con le seguenti modalità:

- prenotazione telefonica al numero 0187.1677490 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12);

- consegna della fornitura nelle mattinate di mercoledì e venerdì, su appuntamento, presso l'ufficio situato al piano terra del palazzo municipale di piazza Cavour.