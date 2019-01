Senza presidente da troppo tempo, il Parco aspetta il suo Godot

Nessun segnale di interesse alla nomina del successore di Alessandro da parte del ministero dell'Ambiente. La Regione attende una proposta, mentre gli ambientalisti presentano una diffida: "Trenta giorni di tempo per adempiere all'obbligo di legge".

Cinque Terre - Val di Vara - Da 445 giorni il Parco nazionale delle Cinque Terre attende la nomina del successore di Vittorio Alessandro. Un tempo lungo, lunghissimo, che sembra non voler finire mai. Dell'agognata intesa tra il ministero dell'Ambiente e la Regione Liguria, infatti, non solo non c'è traccia alcuna, ma non è nemmeno alle viste la possibilità che sbocci. Sino a oggi tra il ministro Sergio Costa e il presidente Giovanni Toti non c'è stato nemmeno un incontro con il tema della nuova presidenza di Via Discovolo all'ordine del giorno.

Il compito di proporre un nome spetta al ministero, mentre la Regione dovrebbe esprimere un parere che peraltro non sarebbe vincolante. Dunque la palla è saldamente nelle mani del dicastero di Via Cristoforo Colombo.



"La situazione è ormai imbarazzante - commenta l'assessore regionale all'Ambiente e alla Tutela del territorio, Giacomo Giampedrone -. Abbiamo incontrato il ministro diverse volte da marzo a oggi, ma l'argomento del rinnovo della presidenza del Parco non è mai stato nemmeno sfiorato. Il sindaco Vincenzo Resasco, in qualità di facente funzioni, ha messo in campo energie e impegno per sopperire all'assenza del presidente, ma ora si avvicina alla fine del mandato da primo cittadino e il Parco ha bisogno di una figura di riferimento che sia nel pieno delle sue funzioni. Ci sono da affrontare temi importanti come la gestione dei flussi turistici, l'eventualità di prevedere una tassa di sbarco, il Piano di Protezione civile comune a tutto il territorio e, non ultimo, il progetto della messa in sicurezza della Via dell'Amore, nel quale sono presenti anche fondi dello stesso ministero dell'Ambiente".



Poco dopo la fine del mandato di Alessandro era circolato con insistenza il nome di Beppe Costa, presidente di Costa Edutainment, società che gestisce l'Acquario di Genova, come figura gradita al presidente Toti, ma l'allora ministro Gian Luca Galletti non portò mai a compimento l'iter per la nomina. La disponibilità di Costa è svanita e non si sono registrate ulteriori ipotesi. Nel frattempo è cambiato il governo e i possibili punti di contatto tra l'amministrazione regionale e l'anima leghista di Palazzo Chigi avevano fatto sperare in una accelerazione che non c'è stata. Nei giorni scorsi l'associazione ambientalista Vas ha inviato una lettera di diffida al ministero e alla Regione (che però, come detto, non è direttamente competente) intimando di procedere alla nomina del nuovo presidente entro trenta giorni "con ogni più ampia riserva di agire in via giurisdizionale, in caso di inadempimento del preciso obbligo di legge".

Sembra dunque essere giunto davvero il momento di prendere il toro per le corna, anche perché le elezioni europee si avvicinano, con il loro bagaglio di impegni e distrazioni dovute alla campagna elettorale e al successivo assestamento dei rapporti di forza tra le forze politiche.