Senza pioggia i funghi della Val di Vara "rimandati" a ottobre

Cinque Terre - Val di Vara - Funghi che passione ma se non dovesse piovere in questi giorni sarà davvero dura vederli spuntare. E' questa l'istantanea per quanto riguarda il territorio provinciale spezzino dove i cercatori arrivano non solo dalla territorio ma anche da fuori regione. La Val di Vara in questo ambito è il luogo ideale per trovare i funghi migliori.

I fattori sono due: l'altitudine, giusta per farli crescere buoni e sani, e l'incontro tra la brezza di montagna e quella marina. La legge regionale che regolamenta la raccolta è rimasta bloccata al 2014 e nonostante diversi incontri non sono arrivate sostanziali novità con il limite di 3 chilogrammi a persona per chi non è proprietario dei boschi messi a disposizione per la raccolta.

Che stagione sarà e un breve punto della situazione Città della Spezia lo ha fatto con i due consorzi presenti nel territorio provinciale: il Consorzio Monte Gottero che comprende Groppo, Rio, Chiusola, Orneto e quello in liquidazione Consorzio di Buto Alta Val di Vara.



"L'assenza di pioggia - spiega la presidente del Consorzio Monte Gottero Pina Pisani - non favorisce la crescita dei funghi. Sono anni, purtroppo, che non ne nascono molti. Per il momento abbiamo distribuito le tessere nei bar di Sesta Godano. Ma al momento non sono ancora stati utilizzati perché non stanno nascendo funghi. Anche questa primavera non ha portato ad una massiccia nascita di funghi. I migliori comunque nascono tra settembre e ottobre. Per quanto riguarda i controlli si attivano le otto guardie giurate particolari, autorizzate dalla Prefettura e i carabinieri forestali. Lo scopo delle guardie giurate particolari è quello di controllare che non vengano superato il peso, dei tre chilogrammi, l'assenza del tesserino e che non vengano utilizzati strumenti che possono danneggiare il bosco come i rastrelli. Il nostro appello è quello di rispettare al massimo il bosco e di non disperdere nulla (plastica e altri materiali, ndr) che possano danneggiarlo. E' capitato che andassimo a fare iniziative di pulizia e abbiamo trovato un po' di tutto. Come consorzio abbiamo anche messo a disposizione dei cestini".



Lievemente diversa la situazione per il Consorzio Buto, Costola, Teviggio, Porciorasco, Caranza, Taglieto, in liquidazione. "Le nostre attività - ha spiegato l'ex presidente Giuseppe Ottoboni - al momento sono ferme e i boschi che rientravano nel territorio del consorzio sono liberi e accessibili, quindi non si pagherà per accedervi. Per quanto riguarda la stagione che sarà è ancora difficile dirlo, perché in queste settimane non ha piovuto e quindi non ne sono nati. E speriamo che arrivi la pioggia in modo che ne possano nascere in quantità".