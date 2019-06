Sentiero della Beccara, affidati i lavori

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del sentiero REL n.531 di collegamento tra i borghi di Riomaggiore e Manarola. Il sentiero detto della "Beccara" parte dal paese di Riomaggiore, attraverso un percorso in forte pendenza raggiunge la località Costa Corniolo per poi, sempre con pendenza elevata, raggiungere il centro abitato di Manarola. Le lavorazioni da effettuare sono costituite da una manutenzione straordinaria dei tratti di scalinata in pietra con sistemazione dei gradini, il rifacimento degli scalini in pietra dove mancanti con alzate al di sopra dei 30 cm, il rifacimento e stabilizzazione dei muri prospicienti le scalinate stesse per evitare trasporto di inerti sul sentiero, il rifacimento delle staccionate di protezione del sentiero attualmente in fune con quelle in legno, realizzazione di nuove staccionate sui punti che si affacciano sulla falesia attualmente scoperti e manutenzione o sostituzione delle staccionate in legno deteriorate. Si predisporrà la protezione di un tratto di sentiero che presenta segni di profonda erosione con innalzamento e gradonatura dello stesso con scalini in pietra, oltre al consolidamento della parte in pietra del parapetto del ponticello utilizzando i massi attualmente smossi. Si provvederà infine al posizionamento di una cartellonistica di segnalazione e cartelli con indicazioni comportamentali in base alle indicazioni contenute nel vademecum dell'escursionista del Parco ed indicazioni specifiche sul sentiero Beccara.