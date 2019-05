Sentiero Manarola-Corniglia, pronto lo studio di fattibilità

Il calcolo sommario della spesa si aggira sui 5,2 milioni di euro di interventi fra opere nuove, recupero e messe in sicurezza.

Cinque Terre - Val di Vara - Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha acquisito lo studio di fattibilità redatto per l'occasione dalla società Flow-Ing Srl, incaricata da IRE S.p.a. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure, che contiene un aggiornamento del quadro conoscitivo dello stato idrogeologico del versante, l'individuazione delle opere e delle attività dirette al ripristino della viabilità nel collegamento pedonale tra i due abitati finalizzato alla riapertura del tratto del sentiero verde-azzurro SVA n. 592, Manarola-Corniglia. Lo studio di fattibilità degli interventi ha tenuto conto dei vincoli derivanti dallo stato dei luoghi, valutando e sviluppando le necessarie modalità di cantierizzazione delle opere mediante soluzioni compatibili al particolare contesto.



Nello studio è stata prevista una suddivisione della tratta di sentiero oggetto di indagine in una serie di settori, identificati procedendo da Manarola verso Corniglia. Tale suddivisione è risultata funzionale sia alle analisi di pericolosità/rischio che alla definizione degli interventi di mitigazione del rischio. Il sentiero azzurro, nella sua tratta iniziale (lato Manarola), presenti due possibili tracciati: uno “storico” posto a quota superiore, a cui si accede tramite il

sentiero pedonale che dalla “marina” del paese conduce al cimitero (ex. sentiero 2 del CAI); uno di più recente realizzazione (inaugurato nel giugno 2000), denominato “sentiero delle trasparenze marine” o “sentiero Arigliano”, che invece parte dello scalo in località “Palaedo” e percorrendo il versante ad una quota inferiore si va ad unire al precedente in località Laghi, dopo circa 250 metri di percorso



In questi giorni sul sito della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il bando di gara per lo studio di fattibilità tecnico-economica con opzione per il progetto esecutivo di gara per la progettazione della riapertura del sentiero Manarola-Corniglia. Il calcolo sommario della spesa si aggira sui 5,2 milioni di euro di interventi fra opere nuove, recupero e messe in sicurezza.