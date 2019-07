Sentieri sotto i ferri, se ne occupano le aziende agricole

I delicati itinerari delle Cinque Terre presi in carico da chi produce in area Parco.

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 18 luglio si è tenuto un sopralluogo dell'ufficio tecnico del Parco sui sentieri n. 581 dal Santuario di Reggio a quello di San Bernardino, Vernazza, e sui sentieri n. 506 c, 506 v e 506 da Volastra, Manarola, passando per il Groppo. Questi tratti di sentieri, appartenenti alla REL 'Rete Escursionistica Ligure', sono oggetto di interventi di riqualificazione a cura delle aziende agricole delle Cinque Terre, selezionate in un apposito albo istituito dall'Ente Parco.



Il sentiero n. 581, bellissimo segmento del percorso tematico del Parco 'Santuari e Chiese', e' stato affidato agli interventi dell''Azienda Agricola Burasca' di Cesare Scorza che ha effettuato piccole opere di ingegneria naturalistica, posa e sostituzione di parapetti, ricostruzione di muri a secco e taglio di alberi.



Gli altri tratti, i sentieri n. 506 c, 506 v, e 506, sono invece stati affidati alle cure dell'Azienda Agricola Mirco Rollandi'. Attraverso il taglio del verde, la ricostruzione di muri a secco, e piccole opere di ingegneria naturalistica, il suggestivo percorso di collegamento tra Manarola e le sue frazione su cui corre anche una parte del tracciato dello Sciacchetrail, è percorribile al meglio.



Tutti questi percorsi escursionistici, completi di schede tecniche, foto, punti di interesse sono presenti sull'Applicazione gratuita per smartphone e android del Parco "Cinque Terre Hiking Guide", aggiornata in tempo reale con la percorribilità dei tratti.