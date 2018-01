Sentieri da rattoppare, il Parco allunga 142mila euro ai Comuni

Criticità lungo gli itinerari che rammendano le Cinque Terre.

Cinque Terre - Val di Vara - Soldi in arrivo ai tre Comuni delle Cinque Terre per la manutenzione dei sentieri. Ad aprire il borsello, l'ente Parco nazionale. Via Discovolo ha deliberato in questo senso, attraverso una recente determinazione dirigenziale, di scucire 142mila euro a favore dei municipi di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso. D'altra parte, come si legge nell'atto, per l'ente di Via Discovolo la rete sentieristica è "elemento imprescindibile per far conoscere ai fruitori le peculiarità del territorio". Fondamentale quindi prendersi amorevolmente cura del reticolo che si snoda all'interno dell'area parco, anche a fronte delle "riscontrate criticità lungo la rete sentieristica" quali piante pericolanti, problemi relativi alla canalizzazione delle acque superficiali e al ripristino dei muretti a secco. E, costa di primaria importanza, il Parco sottolinea il suo impegno nel "mantenimento dei terrazzamenti e dei relativi muretti a secco, attraverso i quali viene garantita la permanenza delle attività agricole associate ad un corretto assetto idrogeologico dei versanti". Tanto per ribadire ancora una volta come la tutela di chi vive alle Cinque Terre, e la non semplice operazione di salvaguardia delle attività agricole, sia la base necessaria a ogni idea di promozione del territorio. Come verrà ripartito il bottino da oltre 140mila euro? L'ente Parco lo deciderà prossimamente, una volta messe agli atti le necessarie progettazioni relative agli interventi di sistemazione dei sentieri.