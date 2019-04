Sentieri, commercio e turismo: intesa tra Mangia Trekking e Comune di Rocchetta

Riceviamo da Mangia Trekking.

Cinque Terre - Val di Vara - In questi giorni, a Rocchetta di Vara, le firme del Sindaco Riccardo Barotti e del presidente Giuliano Guerri ha ratificato l’accordo triennale di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Rocchetta Vara e l’associazione Mangia Trekking per la valorizzazione dei sentieri e delle sue realtà del commercio e della ricezione turistica. Si tratta di un Ente ed un’ associazione accomunati anche da progetti di valorizzazione e sviluppo della castanicoltura e dei grani antichi. Il protocollo d’intesa, che riguarda una vasta area, si estende lungo un tratto panoramico e storico dell’Alta Via dei Monti Liguri, sul crocevia dei sentieri tra la Lunigiana e la Val di Vara e nella rotta di collegamento tra il Parchi Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Cinque Terre. Così il Comune di Rocchetta di Vara, attento alla salvaguardia dell’ambiente ed allo sviluppo delle moderne forme di turismo responsabile e consapevole, riconoscendo il valore culturale “dell’alpinismo lento e orizzontale”, che ha contribuito alla nascita del turismo lento italiano, lo traduce in una concreta realtà locale.

Sulla base dell’accordo siglato, l’associazione Mangia Trekking, a fronte di un contributo, a titolo di rimborso spese, effettuerà la manutenzione e la segnatura di vie sentieristiche, secondo un piano concordato con l’amministrazione e ritenuto di interesse turistico-escursionistico. L’associazione inoltre incederà con attività di monitoraggio del territorio verde, e proseguirà, come già effettua da tanti anni, con le attività di alpinismo lento sul territorio in ogni stagione ( escursioni giornaliere-notturne e ciaspolatrekking quando possibile ). Dove le iniziative vengono svolte non soltanto come esercizio fisico salutare a contatto con la natura, ma anche come interessante intersezione con la cultura dei luoghi ( letteraria, monumentale e storica ), con le tradizioni, l’enogastronomia e la religione. Le aziende nazionali, di cui Mangia Trekking è testimonial (AKU, CAMP, LIZARD), attraverso i propri uffici marketing, contribuiranno a dare evidenza alle iniziative ed alle possibilità offerte dal territorio di Rocchetta di Vara. Ogni attività contemplata nel documento sarà svolta in piena ed organica sinergia e collaborazione tra l’associazione e l’amministrazione comunale. Si rafforza l’impegno dell’alpinismo lento, verso lo sviluppo del progetto “cammini tra i parchi del mare e delle

montagne” , il quale tende anche ad unire ed allargare i territori in cui si promuovono i valori delle colture antiche e tradizionali .