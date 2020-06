Sempre più vicina la soluzione per i limiti dei gruppi nel borghi delle Cinque Terre

Il direttore Scarpellini: "Domani la delibera in mano ai sindaci che sapranno scegliere".

Cinque Terre - Val di Vara - Verrà trasmessa domani ai Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso la delibera che prevede gruppi di massimo 15 persone all’interno dei borghi del Parco nazionale delle Cinque Terre. Dopo la discussione dei giorni scorsi è tutto pronto per il passo successivo: dopo le rispettive valutazioni amministrazioni potrebbero sposare il protocollo di Federparchi rendendolo valido anche nei borghi. L’unica differenza con quello già applicato è il numero dei componenti di ogni singolo gruppo: 15 nei borghi, 12 sui sentieri.

A spiegare l’iter è il direttore del Parco Patrizio Scarpellini: “Domani trasmetteremo la delibera ai Comuni delle Cinque Terre e poi decideranno se faranno ulteriori delibere nei rispettivi territori. Sia chiaro, nel momento in cui venisse applicato nessuno verrà rimandato indietro, semplicemente i gruppi più numerosi verranno suddivisi in due. Questa accortezza è votata a limitare gli assembramenti, le pressioni sulle attività commerciali dei borghi stessi e i primi cittadini sapranno fare le scelte più opportune”.