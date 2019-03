Seminario conoscitivo sulla legionellosi, incontro a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Cna La Spezia ha organizzato un seminario conoscitivo sulla legionellosi che si terrà a Levanto il prossimo martedì 2 aprile alle ore 15 all’Ospitalia del mare in via San Nicolò.

La legionellosi pone un serio problema di salute pubblica perché costituisce un elemento di rischio in tutte le situazioni in cui le persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in strutture turistico ricettive, ospedali, piscine e terme ed altri luoghi pubblici. Il batterio della legionella si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell’acqua, i frangigetto delle docce e dei rubinetti sui quali forma un film batterico. I sedimenti organici e i depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque facilitano l’insediamento della legionella. I rischi e la prevenzione dalla Legionellosi verranno affrontati durante il seminario conoscitivo rivolto alle attività da esperti della problematica sia dal punto di vista sanitario che tecnico.

La dottoressa Pinuccia Branca, Dirigente Medico di ASL 5 del Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica. Responsabile Struttura Semplice “Igiene Distrettuale - Strutture Ricettive -Balneazione – Ristorazione Scolastica” interverrà su: “Legionellosi: agente eziologico, modalità di trasmissione, manifestazioni cliniche. Normative di settore. Obblighi e flussi informativi sanitari”.



Il dottor Massimiliano Polledri, Coordinatore Personale Sanitario Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene Pubblica e Responsabile dell’identificazione e valutazione del rischio, approfondirà “Gli aspetti legislativi: le linee guida nazionali. Obblighi delle strutture ricettive. Indagine ambientale, campionamento e modalità tecniche di prelievo”.



“L’Analisi del rischio: dove e quando cercare la Legionella; diagnosi di laboratorio e range di riferimento analitico e metodi di bonifica” verrà affrontata dal dottor Massimiliano Bardi dello Studio Biomedix.



In conclusione, il dottor Simone Cosentino dell’Ufficio Tecnico di BWT Italia spiegherà “Le tecniche e i benefici di un corretto trattamento dell’acqua negli impianti sanitari e in quelli tecnologici per contrastare la presenza dei fattori promotori della crescita di biofilm e di Legionella. Tecniche di risanamento: Metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico e Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti.

L’incontro è aperto al pubblico e a tutti i cittadini e titolari d’impresa interessati ad avere maggiori informazioni sull’argomento.