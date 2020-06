Segnali di ripresa del turismo alle Cinque Terre, vertice in prefettura con Trenitalia e Rfi

Cinque Terre - Val di Vara - Incremento dei convogli diretti alle località delle Cinque Terre e ripristino delle corse del “Cinque Terre Express”. Implementazione della vendita on line dei biglietti, con possibilità di conoscere il numero dei posti disponibili sui convogli attraverso un’applicazione scaricabile su cellulare. Sperimentazione, anche sui treni regionali e sul “Cinque Terre Express”, del contingentamento del numero dei biglietti. Presenza degli agenti di assistenza alla clientela per dare informazioni ai viaggiatori e raccordo tra Trenitalia ed Ente Parco per la gestione dei flussi passeggeri che si avvalgono della “Cinque terre Card”. Ma anche informazione all’utenza circa i corretti comportamenti da tenere in stazione e sui treni e predisposizione all’interno della stazione di percorsi per la gestione del flusso dei turisti.

Sono queste le principali iniziative messe in campo da Rfi e Trenitalia per garantire il rispetto delle norme di contrasto al contagio da Covid-19 che sono state oggetto di approfondimento nel corso di un incontro che il prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto questa mattina al Palazzo del Governo e a cui hanno preso parte i vertici provinciali delle forze di polizia, la vice comandante del compartimento Polizia ferroviaria di Genova, il direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre e i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana e Trenitalia.

L’incontro ha costituito occasione per fare il punto sulla situazione del trasporto via treno dei turisti diretti alle Cinque Terre, da sempre questione critica per il grande numero di visitatori che le meraviglie dei borghi attirano e che quest’anno è resa ancora più delicata dalla situazione epidemiologica e dalle conseguenti prescrizioni restrittive.

"Si registrano positivi segnali di ripresa dei flussi turistici alle Cinque Terre - ha affermato il prefetto a conclusione della riunione - e quindi occorre fare ogni sforzo perché sia garantita la massima sicurezza degli spostamenti ferroviari. Le iniziative poste in essere da Trenitalia, in particolare l’implementazione dei treni, la possibilità di acquistare on line i biglietti e la loro limitazione anche sui regionali e sul Cinque Terre Express, costituiscono passi molto importanti in questa direzione".

La questione è certamente molto complessa e richiederà ancora molta attenzione quando si entrerà nel vivo dell’estate.



"Il confronto continuerà - ha concluso Inversini - per esplorare ogni ulteriore ipotesi che possa favorire la sicurezza dei viaggiatori e di chi lavora sui treni, anche con interventi strutturali a medio e lungo termine. C’è la volontà di comune di profondere il massimo impegno in questa direzione".