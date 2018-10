Sea Shepherd e Comune tirano a lucido i sentieri di Riccò

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Riccò del Golfo della Spezia, con il supporto di Acam Ambiente – Gruppo Iren e con la collaborazione dell’associazione Ricciclò, si unisce a Sea Shepherd per una giornata dedicata alla pulizia volontaria della strada di collegamento tra San Benedetto e La Foce e che interesserà anche la sentieristica che si snoda lungo quest’area, luogo di straordinaria bellezza, molto frequentato da chi vuole godere di una natura prorompente a un passo dalla città. Appuntamento domenica 21 ottobre dalle 9 alle 13.



La pulizia, aperta a chiunque desiderasse rispondere con un’azione concreta a quanti, incuranti del danno arrecato a un bene comune abbandonano rifiuti che con le piogge vengono convogliati nei corsi d’acqua e da qui in mare, si svolgerà domenica 21 ottobre dalle ore 9.00 (il punto di ritrovo è il campo di basket e parco giochi comunale di San Benedetto, via 4 Novembre, 19020 Riccò del Golfo) alle ore 12.30. Acam Ambiente – Gruppo Iren, fornirà guanti e sacchi per la raccolta (https://www.acamspa.com/acamambiente-servizi)



Data: 21/10/2018 ore 9:00

Luogo: Riccò del Golfo (SP)



Per ulteriori informazioni e per comunicare la propria adesione scrivere a ricciclo2016@gmail.com

Per info su Sea Shepherd: liguria@seashepherd.it