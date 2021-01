Scuole elementari di Levanto, temperatura tra 18 e 21 gradi e impianto di riscaldamento ok

Cinque Terre - Val di Vara - Tutto ok alle scuole elementari: il sopralluogo effettuato mercoledì 13 gennaio dal sindaco Luca Del Bello, dall’assessore all’Istruzione Federica Lavaggi e dal consigliere delegato Angelo Caselli, insieme ad un tecnico della ditta che gestisce il servizio di riscaldamento, ha portato ad appurare che l’impianto funziona correttamente e che la temperatura all’interno dell’edificio è tale da permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche.

“Come avevo preannunciato, per verificare la situazione dopo la segnalazione che ci era stata fatta martedì 12 gennaio, prima dell’inizio delle lezioni siamo entrati nel complesso scolastico, abbiamo parlato con il personale presente per avere maggiori dettagli e alle 7.50 abbiamo rilevato (con la strumentazione professionale portata dal tecnico) che la temperatura nei corridoi e nelle aule di entrambi i piani era compresa tra i 18 e i 21 gradi - spiega il sindaco -. L’impianto di riscaldamento funziona correttamente, per cui l’abbassamento delle temperature registrato nei giorni scorsi era legato all’ondata di freddo in corso. Infatti è stato sufficiente aumentare le ore di accensione per tornare subito ad avere temperature gradevoli e assolutamente a norma di legge anche in un edificio che, per le sue caratteristiche (aule molto ampie e soffitti alti), non è facile riscaldare”.

La soluzione è giunta anche dall’ordinanza del 12 gennaio con il quale il primo cittadino ha autorizzato fino al 31 gennaio l’accensione di tutti gli impianti di riscaldamento sino ad un massimo di diciotto ore al giorno in “regime normale” (temperatura negli ambienti: 20°C con 2°C di tolleranza) più altre sei ore in “regime attenuato” (temperatura negli ambienti: 16°C con 2°C di tolleranza).