Scuola primaria e palestra, completati lavori su illuminazione e pavimentazione

Cinque Terre - Val di Vara - Una nuova illuminazione con lampade a led in tutte le aule della scuola primaria di corso Roma e una nuova pavimentazione in linoleum nella palestra del complesso scolastico di via Martiri della libertà. Al rientro dalle festività natalizie, gli studenti levantesi (ma anche le associazioni che condividono l’utilizzo dell’impianto sportivo) hanno trovato completati i due interventi che l’amministrazione comunale di Levanto aveva deciso di realizzare in breve tempo, approfittando della pausa dalle lezioni. La sostituzione delle vecchie lampade con quelle a led nelle aule della “primaria” è stata finanziata con 25 mila euro ricavati dal contributo governativo finalizzato all’efficientamento

energetico delle infrastrutture pubbliche.



La pavimentazione della palestra ha invece richiesto un intervento diretto del Comune, al cui bilancio sono stati attinti i 22 mila euro necessari per la sostituzione del linoleum. Proseguono, intanto, i lavori di rifacimento di una parte della copertura dell’impianto sportivo, con impermeabilizzazione e posa in opera di materiali isolanti: anche qui il contributo (di circa 20 mila euro) proviene dal fondo statale per l’efficientamento energetico. “Obiettivo della giunta - ha anticipato il sindaco, Ilario Agata, nel corso del sopralluogo compiuto con l’assessore Olivia Canzio e il capo degli operai comunali, Vittorio Bosticca, per verificare il risultati dei lavori - è riuscire a trovare le risorse per finanziare il rifacimento dell’intera copertura della palestra entro la fine della primavera”.