Scogliera sul Vara sarà ripristinata, insieme ai lavori sul Gravegnola

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovi investimenti per la messa in sicurezza del territorio di Brugnato. Entro la fine di settembre l'amministrazione comunale guidata da Corrado Fabiani aggiudicherà infatti una serie di fondi atti a perseguire l'obiettiivo con una mano decisiva da parte della Regione Liguria. Fra i contributi previsti, il più cospicuo (circa 430mila euro) riguarda la scogliera del fiume Vara che ha bisogno di interventi per essere ripristinata a difesa del depuratore. Più modeste, ma nel complesso comunque importanti, le altre cifre messe a disposizione: 12mila euro serviranno per la sistemazione del canale della Madonna dell'Olivo in località Molinello, altri 10mila per la sistemazione del canale di via Sacro Cuore mentre 3mila euro serviranno a sistemare la frana nei pressi dei campi da tennis del paese. Sempre entro (e non oltre) il 30 settembre, saranno aggiudicati anche i finanziamenti per la sicurezza del ponte sul torrente Gravegnola, a pochi passi dalla zona industriale e dalla strada di cortesia che porta alla stazione di servizio sull'A12 Genova-Livorno: là dove oggi è ancora trasennato, situazione ferma all'autunno del 2018 quando le piogge torrenziali avevano fatto danni, si interverrà anche grazie ad un contributo regionale di oltre 100mila euro. L'importante è stare nei tempi con la redazione del progetto esecutivo e l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori. Garanzie necessarie per non perdere i contributi inviati da Piazza De Ferrari.