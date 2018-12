Scattiamo in fattoria, tra i vincitori lo spezzino Luca Sgro

Cinque Terre - Val di Vara - Sono Elena Speranza per la categoria under 18 e Uliano Bottino per gli over 18 i vincitori dell’edizione 2018 di "Scattiamo in Fattoria". Il concorso fotografico è rivolto alle famiglie che hanno partecipato al weekend didattico delle "Fattorie Aperte", che si è tenuto a settembre, organizzato dall'assessorato all'Agricoltura di Regione Liguria. Sono state quarantanove le aziende agricole che hanno partecipato a questa iniziativa, 45 agriturismi e 4 ittiturismi, e circa 4500 i visitatori totali delle due giornate. “L’edizione 2018 di Fattorie aperte - ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca Stefano Mai - ha confermato, ancora una volta, il sempre maggiore interesse da parte delle famiglie liguri, e non solo, per un’iniziativa che ha l'obiettivo di far scoprire ai bambini in primis, ma anche ai loro genitori le tradizioni contadine e della pesca, i sapori e i gusti della buona cucina legata ai prodotti del territorio, il lavoro e la fatica di chi giornalmente lavora in un'azienda agricola, in un agriturismo e in un ittiturismo”.



“Aziende agricole - continua l'assessore Mai - agriturismi e ittiturismi costituiscono un traino fondamentale per la promozione e la valorizzazione del territorio, dalla costa all’entroterra, e una valida attrattiva turistica in ogni stagione dell’anno. Auspichiamo di poter incentivare sempre di più queste attività complementari all'agricoltura e alla pesca e ci tengo a ringraziare tutte le aziende che hanno accolto i visitatori durante il weekend didattico”.



I premi per i vincitori sono offerti dalle Associazioni agricole “Agriturist”, “Terranostra”, “Turismo Verde” e “UGC - Cisl” e dalle associazioni della Pesca “Coldiretti-Impresa pesca”, “ConfCooperative” e “Legacoop”.



Per la categoria under 18, Elena Speranza ha vinto con una foto scattata nella Fattoria U Beriun di Vendone (SV); al secondo posto si è classificata Ludovica Alborno con la foto scattata nella Fattoria U Beriun di Vendone (SV); terzo Luca Sgro con la foto scattata nella Fattoria Mamma Chica di La Spezia (SP).



Nella categoria over 18 anni, il vincitore è Uliano Bottino con la foto scattata Fattoria U Beriun di Vendone (SV); secondo Bogdan Silviu Macinca con la foto scattata ne La vecchia Fattoria di Genova (GE); terza Paola Olivieri con la foto scattata nella Fattoria U Beriun di Vendone