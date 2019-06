Scatta l'ora del Ztl a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Sono entrati in vigore gli orari estivi nelle due zone a traffico limitato nel centro di Levanto, e resteranno in funzione fino a lunedì 16 settembre secondo le seguenti modalità:

- fino alle 7.30 di lunedì 16 settembre sono chiuse al traffico, 24 ore al giorno, piazza Staglieno (dall’intersezione tra via Dante e via Jacopo fino a corso Italia e da via Dante a piazza del Popolo); via Cairoli; corso Italia (tra piazza Staglieno e via Mazzini).

- dal 2 giugno al 16 settembre le limitazioni sono attive dalle 10 alle 7.30 del giorno successivo in via Jacopo (tra via Zoppi e via Dante) e in via Dante (dall’incrocio con via Jacopo a via Garibaldi). Queste ultime disposizioni non si applicano in via Jacopo e via Dante il mercoledì dalle 6 alle 14 a causa dello svolgimento del mercato settimanale in via 25 Aprile.

Le limitazioni nelle Ztl non si applicano ad una serie di categorie di utenti che per fruire dell’esenzione dovranno però chiedere di essere inseriti in una “white list” compilando una domanda scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso l’ufficio della Polizia municipale.

Sono inoltre previste particolari fasce orarie di ingresso e sosta per espletare operazioni di carico e scarico merci, erogazione di servizi, accesso ad immobili, posti auto e attività ricettive.

L’ordinanza con tutte le norme che disciplinano le zone a traffico limitato è consultabile sul sito e sull’Albo pretorio del Comune.