Sapori, musica e dibattiti nel fresco di Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Torna con la diciassettesima edizione 'Pace e diritti in festa', appuntamento di buona cucina e buona musica nella cornice del parco Doriano Giangaré di Bolano. A fare gli onori di casa, Emergency e Libera, per tre giorni in compagnia di cultura e approfondimenti. “Di umana e robusta costituzione”, questo il titolo della rassegna che apre i battenti da venerdì 19 luglio dalle 19.00, per proseguire sabato 20 luglio ancora dalle 19.00 e domenica 21 luglio dalle 11.00. Sotto i castagni i piatti della tradizione incontrano l’etnico e l’equosolidale, e il rispetto dell’ambiente. Ricca l’agenda degli incontri: venerdì sera (“La terra dei cuochi”) a cura di Libera La Spezia e dedicato al ricordo di don Peppe Diana, parroco di Casal di Principe assassinato dalla camorra nel 1994. Il sabato all’insegna delle (dis)Economie lascia spazio a un dibattito sull’acqua bene comune, alle 18.00, e all’incontro con Mauro Scardovelli e Andrea Calzolari “Attuare la Costituzione, salvare il paese”, alle 21.00. La domenica (“Onda su onda”) c’è ancora tempo per parlare dei paradossi del libero mercato con Andrea Calzolari alle 17.00 e ascoltare Duccio Facchini, direttore di Altreconomia, che presenta il proprio libro “Alla deriva”. Tutte le sere via libera alla musica, con Bernardo Sommani, gli Scavengers, Andrea e la sua band e Teresa Plantamura. Da non dimenticare la mostra fotografica “Per la stessa ragione del viaggio viaggiare. Sguardi di Simonetta Aicardi” e il mercatino con i produttori locali e gli artigiani la domenica dalle 11.00 alle 21.00. Come ogni anno, il ricavato della festa andrà a sostenere i progetti di Libera ed Emergency.