Santa Maria, nascerà un appartamento per giovani coppie

nuova pavimentazione per la piazzetta

Cinque Terre - Val di Vara - In fase di avanzamento i lavori di riqualificazione della frazione di Santa Maria nel Comune di Sesta Godano, grazie al contributo regionale di riqualificazione urbana e "Social housing". Il finanziamento prevede nella fattispecie la ristrutturazione dell'immobile di proprietà comunale al fine di mettere a disposizione un appartamento a canoni convenzionati anche per giovani coppie. Altro intervento riguarda la nuova pavimentazione della piazzetta principale della frazione con contestuale rifacimento dei sottoservizi. "Si tratta di un intervento per cercare di combattere lo spopolamento delle nostre frazioni e favorire la qualità della vita con nuovi insediamenti a chi ancora oggi decide di vivere questi piccoli borghi della vallata" - ha detto il sindaco Marco Traversone.