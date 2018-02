Santa Maria dell'Accola, arrivano 30omila euro

Cinque Terre - Val di Vara - "La notizia dello stanziamento di 300 mila euro da parte del Ministero dei Beni Culturali per la valorizzazione della Chiesa della Santa Maria dell'Accola ripaga in pieno gli sforzi portati avanti dall'Associazione e da tutti gli attori che hanno sposato la nostra causa: la Proprietà Ecclesiastica, la Soprintendenza, gli Archeologi dell'Università di Pisa e gli abitanti di Borghetto. " Così Andrea Licari, Presidente dell'Associazione per l'Accola, commentando la notizia dello stanziamento dei fondi da parte del Ministero per i beni culturali della Provincia che hanno interessato anche Borghetto.



"In un momento in cui il paese è immerso nelle difficoltà post alluvione, la valorizzazione dell'Accola apre nuovi spiragli per il rilancio dell'immagine di Borghetto e della Val di Vara. Finalmente riportiamo la cultura al centro e lo facciamo dopo un percorso aperto, partecipato che ha voluto rimarcare la nostra attenzione verso tematiche storico - artistiche, troppo spesso sottovalutate e colpevolmente messe da parte. "