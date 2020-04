Sacro cuore di Brugnato, direzione e sindacati decisi a collaborare

Cinque Terre - Val di Vara - Ora è il momento di superare i problemi che ci sono stati e collaborare davvero per salvaguardare la salute degli ospiti della Rsa Sacro Cuore e dei lavoratori, consentendo loro, peraltro, di guardare al futuro con la speranza di mantenere l'occupazione.

E' questo il significato delle parole di Marco Callegari, segretario regionale Uiltucs, e Giampiero Orlanducci, in rappresentanza di Fisascat Cisl, pronunciate dopo la videoconferenza alla quale hanno preso parte insieme al direttore della Rsa Roberto Mascolo, al segretario provinciale della Uil Fpl Massimo Bagaglia, agli esponenti di Cisl Fp Giorgio Raso e Carlo Pietrelli e di Roberto Palomba, membro della segreteria di Fp Cgil.

Un incontro, quello tra il direttore della struttura e le parti sociali, mirato a trovare soluzioni condivise dopo le gravi difficoltà attraversate dalla Rsa, all'interno della quale si sono registrati decine di contagi e una serie di decessi di ospiti positivi al Covid-19 (almeno quattro).



"L'azienda si è mostrata solerte nel convocarci dopo che avevamo chiesto un incontro - dichiarano Callegari e Orlanducci - e ci ha illustrato le criticità dovute al particolare momento, sia in termini di immagine che di costi per le sanificazioni e l'approvvigionamento di Dispositivi di protezione individuale. La proprietà è preoccupata per il futuro della struttura e ha chiesto la nostra collaborazione. Abbiamo accettato ma vogliamo poter collaborare a 360 gradi e in massima trasparenza: se ci sono delle problematiche devono essere affrontate. L'azienda si è detta disponibile a costituire un tavolo di confronto permanente con i delegati sindacali, che sono coloro che meglio conoscono le problematiche interne alla struttura. Abbiamo trovato una disponibilità a trovare soluzioni condivise, almeno nelle dichiarazioni. Parliamo di una struttura che rappresenta 100 posti di lavoro e che è in grado di ospitare 140 ospiti, quindi molto importante sia a livello occupazionale che sociale per la Val di Vara, e pertanto il nostro intento è quello di metterla in sicurezza per il futuro".

Lunedì seguirà un secondo incontro tra sindacati e direzione della Rsa per avviare quella collaborazione valutata importante da parte di tutti gli attori in campo.