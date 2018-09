Rocchetta celebra i vent'anni del centro "Siro Silvestri"

Cinque Terre - Val di Vara - Vent’anni fa, nel settembre 1998, veniva inaugurato a Rocchetta Vara il centro psichiatrico “Monsignor Siro Silvestri”: un moderno ed avanzato centro di cura per le persone malate o in difficoltà per problemi psichici, voluto con forza dal consorzio di cooperative “Campo del vescovo”, guidato dal canonico don Mario Perinetti, e sostenuto dalla diocesi, dalla Regione Liguria e da altri enti e persone private.

Il centro venne intitolato alla memoria del vescovo Siro Silvestri, scomparso l’anno precedente. A vent’anni da allora l’importanza di questo centro è ancora cresciuta, e la sua opera è davvero preziosa per le persone malate e per le loro famiglie, non solo in Val di Vara ma in tutto il territorio spezzino, e anche oltre. Il ventennale sarà ricordato mercoledì prossimo 26 settembre con la posa in opera, alle 14.30, di una targa a ricordo di quanti hanno contribuito negli anni a realizzare il progetto. Alle 15 il vescovo Luigi Ernesto Palletti celebrerà la Messa, quindi ci saranno interventi di don Perinetti e dei rappresentanti dell’Azienda sanitaria locale. A seguire, uno spettacolo sarà presentato con attività realizzate dalle persone ospiti dell’istituto. Tutti sono invitati.