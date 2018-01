Ripulita dai rifiuti la strada che attraversa il Canale di Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - “Una buona notizia per l'ambiente ed un plauso alla Amministrazione di Pignone che si è fatta carico di ripulire i numerosi tratti di carreggiata dove notte tempo i soliti furbetti avevano abbandonato rifiuti di ogni genere”. Queste le parola di Nicola Busco, referente per le Cinque Terre dell'associazione politico culturale spezzina No.Va e che fra i primi aveva segnalato i cumuli di spazzatura. “Una situazione insostenibile e francamente non più sopportabile per l'ambiente – afferma - poiché parecchi di quei sacchi abbandonati erano sul ciglio del Canale Pignone e da un momento all'altro potevano finire in acqua rischiando di contaminare il prezioso bene che viene utilizzato per irrigare i campi della vallata. Per non parlare dei materassi ammassati proprio dietro la piccola Chiesetta della Valle, uno spettacolo indecoroso, ma come è possibile arrivare ad abbandonare i rifiuti senza alcun riguardo per l'ambiente?”.

“Chi attraversa il canale di Pignone – dice ancora Busco - prevalentemente arriva da Levanto o Monterosso, in questi comuni da tempo è cominciata la raccolta differenziata, e i classici bidoni verdi meta di pellegrinaggio per disfarsi di ogni cosa, sono spariti. Analizzando la tipologia del contenuto dei sacchi abbandonati, risulta prevalente il materiale di scarto di lavorazioni di muratura, associato a materiale ingombrante vario contenente plastica legno e vetro. E se si intensificassero i controlli sui mezzi da lavoro che al pomeriggio lasciano i paesi per rientrare in città, potrebbe essere un deterrente, che con il passare de tempo darebbe importanti risultati”.

La segnalazione di Busco è stata subito raccolta dal sindaco Mara Bertolotto, che già informata aveva iniziato a programmare una serie di azioni rivolte sia alle Forze dell'Ordine per competenza di vigilanza, sia agli operai comunali per intervenire.

“Un grande sforzo – prosegue – poiché si che la Strada attraversa il Comune di Pignone, ma quella strada è Provinciale e quindi con altre competenze. Comunque il lavoro di pulizia è stato fatto, ora la strada a colpo d'occhio è più bella e pulita, rimane però il tratto dal bivio Monterosso Levanto al Bivio per Vernazza, che versa in condizioni veramente orribile, con diverse micro discariche altrettanto piene di materiale vario e pericoloso per l'ambiente. Sarebbe se anche i sindaci di Levanto e Monterosso scendessero in campo organizzando una giornata dedicata al rispetto dell'ambiente in cui tutti viviamo, nei pressi della Galleria che da Colle di Gritta va a Levanto, guardando verso il mare, sotto la carreggiata lo spettacolo è osceno, uniamo le forze poiché il destino è lo stesso, o rispettiamo l'ambiente o ne saremo sopraffatti”.