Ripristinata la viabilità sul sentiero Corniglia- Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Torna dunque ad essere percorribile il sentiero SVA nelle tratte Corniglia Vernazza e Vernazza Monterosso. A seguito del sopralluogo effettuato martedì 27 ottobre scorso, i geologi incaricati dal Parco per le verifiche post allerta meteo sul sentiero Verde Azzurro SVA, avevano segnalato le seguenti criticità: sul tratto Corniglia-Vernazza, il distacco di un blocco lapideo dalla parete a monte precipitato sul tracciato che ha danneggiato la staccionata sul lato valle; sul tratto Vernazza - Monterosso, il crollo di un muro a secco il cui materiale franato ha ostruito il passaggio.



Il Parco ha quindi provveduto alla verifica delle condizioni di sicurezza e stabilità delle rocce a monte del sentiero Corniglia-Vernazza, tra le località di Prevo e Macereto, zona di impluvio soggetta a scorrimenti concentrati, con roccia affiorante a parete molto inclinata. I tecnici dell'Ente hanno disposto gli interventi di disaggio dei materiali lapidei instabili e lo sgombero dei detriti. Per quanto riguarda il Vernazza - Monterosso, in località Costa Linaro, è stata invece liberata la sede del sentiero dalle pietre cadute a seguito del crollo del muro a secco.