Riparte il mercato settimanale di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Riprendono questa settimana, con tutte le categorie merceologiche, gli appuntamenti con il mercato settimanale di Brugnato, che in queste ultime settimane si era limitato ai soli banchi di generi alimentari. Domani, giovedì 21 maggio, dunque, tornano a pieno ritmo le attività dei banchi ma con la novità della dislocazione: gli ambulanti con alimentari verranno situati in Via Briniati, tra la filiale Carispezia e la confluenza con la strada provinciale; gli altri venditori saranno collocati sempre in via Briniati, nel prolungamento tra la Piazza del Comune e il Parco Giochi, per un totale di 20 bancarelle. La nuova dislocazione del mercato prevede oltre al distanziamento tra banchi, il rispetto della distanza tra le persone, il divieto di assembramento e l’utilizzo della mascherina e dei guanti. "Ricordiamo a tutti di rispettare il disco orario dei parcheggi della Piazza del Comune, di Piazza Il Debrando e del Centro Congressi per consentire un regolare afflusso veicolare nella zona; per posteggiare sarà anche disponibile il parcheggio privato della trattoria "La Marina"". Assicurato anche per questa occasione il presidio con le forze dell’ordine e il personale volontario della squadra comunale di Protezione Civile.