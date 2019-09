Ripa, un mese di chiusura per finire il primo lotto

Cinque Terre - Val di Vara - Il 12 ottobre si concluderanno i lavori del primo lotto della strada della Ripa, che prevedono la realizzazione di una galleria paramassi di 158 metri di lunghezza e la sistemazione del versante con l'introduzione di barriere di contenimento a protezione della viabilità. Il costo complessivo dei lavori di questa prima parte, realizzati da IRE come soggetto attuatore, è di 3 milioni e 235mila euro, interamente stanziati da Regione Liguria.

“Con questo passaggio poniamo un punto fermo su un fronte delicato e particolarmente atteso della cittadinanza – commentano l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini–. Il traguardo della conclusione dei lavori del primo lotto è un risultato straordinario frutto di un impegno costante e di una fattiva collaborazione istituzionale per giungere alla messa in sicurezza definitiva di una arteria fondamentale per il tessuto economico e sociale del territorio”.

Da lunedì 16 settembre la strada verrà quindi chiusa fino alla conclusione dei lavori.



“È necessario ricordare – aggiungono Giampedrone e Peracchini – che i quattro lotti progettuali previsti per la messa in sicurezza erano stati pensati in ordine di priorità in proporzione al rischio. Il primo lotto che stiamo per portare a compimento era il più lungo, difficile, costoso e strategico. Regione Liguria ha già finanziato e avviato tutte le procedure per l’avvio dei successivi tre lotti del progetto. E' inoltre doveroso sottolineare che, in media, dal progetto preliminare alla conclusione dei lavori passano circa 8 anni: in questo caso siamo partiti da zero nel gennaio 2016 senza avere neanche un progetto preliminare, e oggi il termine dei lavori del primo lotto è ormai questione di poche settimane. Crediamo che questo sia un ottimo segnale per quest’area della Liguria, che certifica che la politica, quando vuole, è capace di dare risposte concrete e in tempi rapidi ai cittadini, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti”.