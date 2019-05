Ripa, prossima chiusura il 31 maggio. Le date degli altri stop

Cinque Terre - Val di Vara - È iniziata la valutazione in Conferenza dei servizi dei progetti dei lotti 2, 3 e 4 della strada della Ripa, che porterà entro luglio all’approvazione definitiva. I lavori dei lotti 2 e 4 verranno banditi non appena saranno terminati i lavori del primo lotto, la cui conclusione è prevista entro la fine dell’estate. “Durante la conferenza dei servizi - spiega l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Giampedrone -, è stata confermata la realizzazione di una pista provvisoria di cantiere a due sensi di marcia che eviterà la chiusura del traffico durante i lavori del lotto 2, che prevedono la realizzazione di una galleria paramassi lunga 70 metri. Questa viabilità alternativa verrà realizzata entro circa un mese dall’avvio di questa parte degli interventi di messa in sicurezza, e consentirà la fine dell’apertura della strada a senso unico alternato. Le uniche chiusure previste saranno quelle in caso di criticità idraulica del fiume Magra”.



In conferenza dei servizi è emersa la possibilità di sostituire la galleria paramassi prevista nel lotto 3 con barriere a monte: “Questo –precisa l’assessore – consentirebbe con ogni probabilità di realizzare anche questo lotto senza chiusure prolungate della strada”.



Sul fronte del lotto 1, i cui lavori sono al momento in corso e procedono spediti, è stata conclusa la realizzazione del muro di sostegno e contenimento della galleria paramassi e i primi 50 metri della copertura. Come anticipato ieri, sono previsti altri 3 periodi di chiusura prolungata, dal 31 maggio all’11 giugno, dal 30 giugno all’11 luglio e dal 31 luglio al 10 agosto: si tratta di interruzioni necessarie per concludere la copertura.