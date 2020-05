Ripa, al via martedì i lavori di secondo e terzo lotto

Cinque Terre - Val di Vara - Prenderanno il via martedì prossimo, 12 maggio, i lavori del secondo e terzo lotto per la sistemazione della Strada provinciale 31 ‘Strada della Ripa’, tratto di vitale importanza per la viabilità locale che solca il territorio di Vezzano ligure dalla località Bottagna alla località Fornola. Il finanziamento complessivo da parte di Regione Liguria è di 8 milioni di euro.

In concomitanza con l’avvio dei lavori, alle 11 l’assessore Giacomo Giampedrone effettuerà un sopralluogo tecnico in loco, insieme al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, ai sindaci di Vezzano Ligure Massimo Bertoni e di Follo Rita Mazzi, ai tecnici di Ire e ai referenti della ditta aggiudicatrice della gara d’appalto.