Riorganizzazione dei “dehor”, l’amministrazione incontra gli operatori commerciali

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 16 settembre, alle 17.45, nella sala consiliare del palazzo municipale, l’amministrazione comunale di Levanto incontrerà tutti i titolari dei “dehor” che insistono sul suolo pubblico della cittadina rivierasca, le cui autorizzazioni scadranno il prossimo 31 dicembre. “In vista della riorganizzazione del settore che l’amministrazione comunale ha programmato per disciplinare gli spazi esterni alle attività e conferire al centro del paese un aspetto ordinato,

funzionale, nel quale possano convivere in maniera armonica pedoni, auto e spazi per esposizioni di merci e di tavoli per la ristorazione obbedendo ad una normativa chiara e semplice da rispettare per il bene comune - anticipa il sindaco, Ilario Agata - intendiamo approfondire insieme agli operatori commerciali tutti gli aspetti che riguardano eventuali problematiche esistenti e che contiamo di risolvere di comune accordo”. Il primo cittadino sottolinea quindi l’importanza della riunione, alla quale sono stati invitati tutti gli interessati.